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Червиченко считает, что для «Спартака» матч с «Химками» должен быть легким

Встреча состоится завтра, 13 мая.
12 мая 2023 16:35
автор: Степан Шереметьев

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Химками».

«Для «Спартака» с «Химками» матч должен быть легким. По составу и всем показателям они сильнее. Но «Спартак» и оригинален тем, что может неожиданно потерять очки в игре с абсолютным аутсайдером», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 13 мая, в Химках. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени

источник: Чемпионат.com
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