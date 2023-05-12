Червиченко считает, что для «Спартака» матч с «Химками» должен быть легким

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Химками».

«Для «Спартака» с «Химками» матч должен быть легким. По составу и всем показателям они сильнее. Но «Спартак» и оригинален тем, что может неожиданно потерять очки в игре с абсолютным аутсайдером», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 13 мая, в Химках. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени