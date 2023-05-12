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Канчельскис уверен, что РПЛ перестанет прогрессировать при постоянных победах «Зенита»

Ранее сине-бело-голубые досрочно завоевали пятое чемпионство кряду.
12 мая 2023 16:37
автор: Глеб Шевяков

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что доминирование «Зенита» в РПЛ негативно сказывается на интерес к просмотру матчей чемпионата.

«Мне кажется, что интерес будет падать к российскому чемпионату из-за доминирования «Зенита», однако все равно смотреть футбол люди будут. Хочется, чтобы в РПЛ была интрига, это не дело, что одна команда побеждает. Никакого прогресса не будет, если один клуб будет доминировать на протяжении длительного времени. В данный момент в РПЛ интрига только в борьбе за сохранение прописки. Так должно быть и вверху таблицы», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Добавим, что в воскресенье, 7 мая «Зенит» одержал домашнюю победу над «Спартаком» (3:2) в 26-м тура чемпионата России и досрочно завоевал титул РПЛ. Для подопечных Сергея Семака этот трофей стал пятым подряд.

источник: «РБ-Спорт»
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