Гладилин считает, что «Спартаку» предстоит сложный матч с «Химками»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче 27-го тура чемпионата России, в котором «Химки» примут на своем поле «Спартак».

«Матч между «Спартаком» и «Химками» будет очень тяжелым. Красно-белым нужно настраиваться, как на «Зенит», чтобы обыграть «Химки». У «Спартака» нет особенной мотивации, в отличие от «Химок». Красно-черные будут играть в полную силу, у них есть возможность побороться за стыковые матчи. Борьба за выживание по мотивации выше, чем борьба за второе, третье и четвертое места», — приводит слова Гладилина Metaratings.ru.

Напомним, что очная встреча «Спартака» и «Химок» состоится в субботу, 13 мая. Начало матча – 14:00 мск.

В данный момент подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков после 26-и проведенных встреч.

Подмосковный клуб занимает 15-е место, имея в своем активе 17 очков.