Де Брюйне признан лучшим игроком первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов 

УЕФА определилась с лучшим игроком первых матчей полуфиналов Лиги чемпионов. Им стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Отметим, что 31-летний футболист стал автором единственного гола горожан в полуфинальной встрече с «Реалом» (1:1). Сообщается. что забитый мяч в исполнении бельгийца также признан лучшим на прошедшей игровой неделе турнира.

В параллельном первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» одержал гостевую победу над «Миланом» со счетом 2:0.

Добавим, что ответный полуфинальный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 мая в Англии. «Интер» и «Милан» встретятся 16 мая.