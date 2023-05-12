Рианчо призвал «Спартак» не увольнять главного тренера команды Абаскаля

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль должен продолжить работать с командой и строить свой проект. «Спартак», какими бы ни были результаты в этом сезоне, не увольняйте Абаскаля», — приводит слова испанского специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Абаскаль возглавляет московский клуб с июня 2022 года. Под его руководством команда в нынешнем сезоне располагается на четвертой позиции турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 49 очков.