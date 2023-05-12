В РПЛ рассмотрят возможность смены дизайна трофея чемпионов России 

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением по поводу возможного изменения дизайна трофея чемпионов России.

По словам 43-летнего функционера, вопрос о редизайне кубка может быть поднят по завершении сезона-2022/23.

«Есть ли в планах изменение дизайна кубка? Мы обсудим это с клубами. Это должно обсуждаться коллегиально. Вопрос хороший, и, думаю, по итогам сезона соберемся с коллегами и обсудим», — приводит слова Алаева ТАСС.

Добавим, что в воскресенье, 7 мая «Зенит» дома одолел «Спартак» (3:2) в 26-м туре РПЛ и досрочно стал чемпионом России. Для команды Сергея Семака титул стал пятым кряду.