«Сложно сказать, когда и куда его возьмут». Семин - о решении Мостового стать тренером

Экс-наставник сборной России Юрий Семин отреагировал на решение бывшего футболиста «Спартака» Александра Мостового стать тренером.

Напомним, что легенда «Сельты» подал сегодня документы в академию РФС. Мостовой будет проходить обучение по специальной программе УЕФА для профессиональных игроков.

«Отлично, он был сильным футболистом, теперь надо получить лицензию, надо немного поучиться и получить в дальнейшем работу. У него опыт игрока очень большой, поэтому почему бы и нет. Но должность тренера неожиданно назначают - одного уволили, другого взяли. Поэтому сложно сказать, когда и куда его возьмут», - приводят «РИА Новости» слова Семина.

Добавим, что Мостовой завершил карьеру профессионального игрока в 2005 году.