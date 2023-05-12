Бывший игрок ЦСКА Тошич признался, что может завершить карьеру ближайшим летом 

Экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич рассказал, когда собирается завершить свою профессиональную футбольную карьеру.

«Уже полгода играю в Греции за «Ламию». Сначала я травмировался, потом заболел. В результате пропустил много игр. Завтра у нас последний тур, а дальше лето и все будет видно. По окончании сезона подумаю — буду продолжать играть дальше или нет. Необходимо понять, остаюсь я в клубе или буду искать новую команду. Если предложений не будет, буду серьезно думать о своем будущем», — приводит слова Тошича Sport24.ru.

Напомним, что Тошич играл за ЦСКА в период с 2010 по 2017 годы. Всего за «армейцев» он провел 241 матч, забил 47 голов и отдал 41 результативную передачу.

Его контракт с «Ламией» истекает в конце июня 2023 года.