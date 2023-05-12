Артем Самсонов: Клотет — хороший тренер, но не мне решать, останется ли он в «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов высказался относительно работы главного тренера команды Жозепа Клотета.

Напомним, что испанский специалист возглавил московскую команду в конце марта. Под руководством Клотета «Торпедо» провело шесть матчей и потерпело пять поражений.

«Хочу ли я, чтобы Клотет остался в «Торпедо» в следующем сезоне? Мистер Клотет — хороший тренер, но не мне решать, останется ли он в клубе. Лично мне нравится с ним работать», — приводит »РБ-Спорт» слова Самсонова.

Добавим, что «Торпедо» занимает последнее место в таблице чемпионата России, набрав 13 очков.