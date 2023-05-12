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Малафеев прокомментировал возможный уход бразильских легионеров из «Зенита»

По мнению 44-летнего россиянина, питерский клуб является стартовой площадкой и способом заработать для некоторых иностранных игроков. 
12 мая 2023 18:10
автор: Глеб Шевяков

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался насчет того, что бразильские футболисты могут покинуть команду ближайшим летом.

«Многие иностранные футболисты, которые приходят в «Зенит», рассматривают команду как стартовую площадку для того, чтобы заявить о себе. Ну и ни для кого не секрет, что едут сюда в том числе заработать. Однако если у игроков спортивные задачи все-таки в приоритете и они востребованы в Европе, то, конечно, они будут искать развития своей карьеры в европейском футболе», – приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Добавим, что в настоящее время в составе «Зенита» числятся семеро бразильских игроков: защитники Роберт Ренан, Дуглас Сантос и Родригао, хавбеки Густаво Мантуан и Вендел, а также форварды Клаудиньо и Малком. Ранее нападающие питерцев получили российское гражданство.

источник: «РБ-Спорт»
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