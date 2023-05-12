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«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу защитника «Наполи»

Футболист выступает за азиатскую сборную.
12 мая 2023 18:56
автор: Александр Поволоцкий

Южнокорейский защитник «Наполи» Ким Мин Джэ может продолжить карьеру в чемпионате АПЛ.

Как сообщает Foot Mercato, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы уже начали переговоры по трансферу Кима и предложили ему контракт с огромной заработной платой.

Отмечается, что стоимость корейца оценивается в 50 миллионов евро.

Напомним, что Ким Мин Джэ досрочно стал чемпионом текущего сезона чемпионата Италии. Он принял участие в 43 матчах, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

источник: Foot Mercato
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