«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу защитника «Наполи»

Южнокорейский защитник «Наполи» Ким Мин Джэ может продолжить карьеру в чемпионате АПЛ.

Как сообщает Foot Mercato, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы уже начали переговоры по трансферу Кима и предложили ему контракт с огромной заработной платой.

Отмечается, что стоимость корейца оценивается в 50 миллионов евро.

Напомним, что Ким Мин Джэ досрочно стал чемпионом текущего сезона чемпионата Италии. Он принял участие в 43 матчах, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.