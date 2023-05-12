Игнатьев оценил желание Мостового стать футбольным тренером 

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о подаче документов Александром Мостовым в академию РСФ с целью пройти обучение на тренера.

«Ходи на занятия, готовься. Конечно, справится! Если хочет стать тренером, нужно учиться. Скоро мы увидим его дипломированным и будем говорить о том, где он будет работать, в какой команде. Стоит начинать с небольшого клуба или стать ассистентом хорошего специалиста, чтобы набираться опыта. Хорошему тренеру может помочь то, что он когда-то играл. Но футболист и тренер — это совершенно разные профессии», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

Напомним, что в пятницу, 12 мая Мостовой подал документы для обучения в академии РФС. Бывший российский футболист будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».