ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Игнатьев оценил желание Мостового стать футбольным тренером 

По словам 82-летнего специалиста, к обучению тренерскому мастерству нужно подходить серьезно. 
12 мая 2023 18:40
автор: Глеб Шевяков

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о подаче документов Александром Мостовым в академию РСФ с целью пройти обучение на тренера.

«Ходи на занятия, готовься. Конечно, справится! Если хочет стать тренером, нужно учиться. Скоро мы увидим его дипломированным и будем говорить о том, где он будет работать, в какой команде. Стоит начинать с небольшого клуба или стать ассистентом хорошего специалиста, чтобы набираться опыта. Хорошему тренеру может помочь то, что он когда-то играл. Но футболист и тренер — это совершенно разные профессии», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

Напомним, что в пятницу, 12 мая Мостовой подал документы для обучения в академии РФС. Бывший российский футболист будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».

источник: Metaratings.ru
Ди Мария выразил готовность продлить контракт с «Ювентусом»
Действующее соглашение игрока с туринским клубом рассчитано до лета 2023 года.
12.05.2023 19:34
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Сулейманов дисквалифицирован на 10 матчей в Израиле за участие в массовой драке
Инцидент произошел 1 мая в матче чемпионата страны.
12.05.2023 19:08
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу защитника «Наполи»
Футболист выступает за азиатскую сборную.
12.05.2023 18:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Игнатьев оценил желание Мостового стать футбольным тренером 
По словам 82-летнего специалиста, к обучению тренерскому мастерству нужно подходить серьезно. 
12.05.2023 18:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Кассьерры рассказал, собирается ли Матео покидать «Зенит»
Действующее соглашение футболиста с петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года.
12.05.2023 18:33
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Ювентусе» рассказали подробности травмы Бонуччи
Защитник получил повреждение в матч 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи» (1:1).
12.05.2023 18:17
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Малафеев прокомментировал возможный уход бразильских легионеров из «Зенита»
По мнению 44-летнего россиянина, питерский клуб является стартовой площадкой и способом заработать для некоторых иностранных игроков. 
12.05.2023 18:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Артем Самсонов: Клотет — хороший тренер, но не мне решать, останется ли он в «Торпедо»
Завтра «автозаводцы» сыграют на выезде с ЦСКА.
12.05.2023 18:03
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Иван Ракитич признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Футболист провел все 90 минут в первом матче 1/2 финала турнира с «Ювентусом» (1:1).
12.05.2023 17:55
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика