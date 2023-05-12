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Павлюченко не верит, что «Спартак» будет в тройке призеров

Год назад команда заняла 10-е место.
12 мая 2023 19:58
автор: Александр Поволоцкий

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко оценил перспективы красно-белых на попадание в тройку призеров по итогам сезона-2022/23 чемпионата России.

На данный момент московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» отстает на одно очко от «Ростова», идущего третьим «Ростова», а от ЦСКА — на два.

«Дальше уже все зависит не от красно-белых. Играть последние туры и надеяться на ошибку соперника неправильно, но футбол — непредсказуемая вещь, может быть, еще все поменяется. Но я не верю, что «Спартак» даже в тройке будет», — цитирует Павлюченко «Метарейтинг».

Отметим, что в заключительных матчах »Спартак» сыграет с «Химками», ЦСКА, «Пари НН» и «Крыльями Советов».

источник: «Метарейтинг»
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