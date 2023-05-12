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«Ливерпуль» планирует приобрести форварда «Барселоны» Дембеле 

Английская команда готова заплатить за француза 50 миллионов евро.
12 мая 2023 19:34
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Ливерпуля» рассматривает возможность покупки нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле. Об этом сообщает El Nacional.

Как утверждает источник, мерсисайдцы рассчитывают подписать французского футболиста за 50 миллионов евро. Сообщается, что эта сумма прописана в контракте игрока каталонцев и действует лишь ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые не хотят терять 25-летнего форварда и предложили ему продлить соглашение.

Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне за команду Хави он сыграл 30 матчей, в которых отличился восьмью забитыми мячами и семью ассистами.

источник: El Nacional
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