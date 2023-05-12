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КАМАЗ минимально обыграл «Шинник» и прервал пятиматчевую серию без побед 

Клуб из Набережных Челнов обошел своего соперника в турнирной таблице Первой лиги.
12 мая 2023 19:53
автор: Глеб Шевяков

Футболисты КАМАЗА на своем поле нанесли поражение «Шиннику» в матче 31-го тура Первой лиги.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол встречи был забит в свои ворота защитником гостей Евгением Осиповым на 49-й минуте.

Таким образом, КАМАЗ набирает 41 очко и поднимается на восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Шинник» опускается на девятую строчку, имея в своем активе 40 очков после 31 проведенной игры.

20 мая КАМАЗ дома сыграет с «Уфой». 21 мая «Шинник» отправится в гости к тульскому «Арсеналу».

Первая лига

31-й тур

КАМАЗ (Набережные Челны) – «Шинник» (Ярославль) – 1:0 (0:0)

Гол: Осипов, 49 (автогол).

источник: «Советский спорт»
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