Веденеев заявил, что Кузяеву не стоит покидать «Зенит»

Бывший игрок «Зенита», чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев поделился мнением по поводу возможного ухода полузащитника Далера Кузяева из питерского клуба.

«Мне кажется, что Кузяев чувствует себя в «Зените» хорошо. Он играет, в нем нуждаются. Да и непонятно, как в таком возрасте можно уезжать играть куда-то за границу. Когда тебе за 30, когда какая-то усталость накопилась, за плечами длинный период, надо быть в каком-то комфортном месте. Чтобы не надо было привыкать к новому коллективу, адаптироваться. В Петербурге к нему хорошо относятся, болельщики его любят. Думаю, что самому Кузяеву это не надо», — приводит слова советского футболиста «РБ Спорт».

Добавим, что Кузяев перешел в «Зенит» в 2017 году. С тех пор за сине-бело-голубых он сыграл 179 матчей, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач. Его контракт с петербуржцами истекает ближайшим летом.