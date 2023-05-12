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Веденеев заявил, что Кузяеву не стоит покидать «Зенит»

По мнению 65-летнего специалиста, что российскому футболисту будет сложно адаптировать в другой команде в силу возраста.
12 мая 2023 20:18
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок «Зенита», чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев поделился мнением по поводу возможного ухода полузащитника Далера Кузяева из питерского клуба.

«Мне кажется, что Кузяев чувствует себя в «Зените» хорошо. Он играет, в нем нуждаются. Да и непонятно, как в таком возрасте можно уезжать играть куда-то за границу. Когда тебе за 30, когда какая-то усталость накопилась, за плечами длинный период, надо быть в каком-то комфортном месте. Чтобы не надо было привыкать к новому коллективу, адаптироваться. В Петербурге к нему хорошо относятся, болельщики его любят. Думаю, что самому Кузяеву это не надо», — приводит слова советского футболиста «РБ Спорт».

Добавим, что Кузяев перешел в «Зенит» в 2017 году. С тех пор за сине-бело-голубых он сыграл 179 матчей, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач. Его контракт с петербуржцами истекает ближайшим летом.

источник: «РБ-Спорт»
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