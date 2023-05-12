«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Реалом» в рамках предсезонного турне по США 

«Манчестер Юнайтед» проведет четыре товарищеских матча во время предсезонного турне по США. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Сообщается, что команда Эрика тен Хака встретится с «Арсеналом» 22 июля в Нью-Джерси, через три дня сыграет с «Рексхэмом» в Сан-Диего, 26 июля проведет очную встречу с «Реалом» в Хьюстоне, а 30 июля, в Лас-Вегасе, в заключительной игре сыграет с дортмундской «Боруссией».

Добавим, что в данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка после 34-х проведенных матчей.

13 мая манкунианцы примут на своем поле «Вулверхэмптон».