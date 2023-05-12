УЕФА выдал «Барселоне» лицензию на участие в Лиге чемпионов сезона-2023/2024

Комитет первой инстанции испанской федерации по лицензированию УЕФА выдал лицензию «Барселоне» на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Как сообщает Mundo Deportivo, после изучения представленной документации было принято решение о предоставлении допуска каталонскому клубу, который уже забронировал билет в турнир.

Ранее УЕФА начал расследование в отношении «Барселоны» по «делу Негрейры». При этом клуб собирались лишить лицензии в случае, если на основании собранных доказательств дело дойдет до санкций.