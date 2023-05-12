Мостовой признался, что может не стать тренером после обучения 

Бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился своими планами после того, как подал документы для обучения тренерской деятельности в академию РФС.

«Я всегда спокойно к этому отношусь! Мы не в том возрасте, когда перед собой надо ставить какие-то цели, ожидания. Да, поступил, на этом все. Если не выйдет, ничего страшного. Про будущее не думаю. Я всю жизнь в футболе, 20 лет провел на высочайшем уровне. Допускаю, что после учебы могу и не стать тренером. Сколько есть людей с лицензиями, но при этом без команд», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что в пятницу, 12 мая Мостовой подал документы для обучения в академии РФС. Бывший российский футболист будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».