Холанд признан игроком года в Англии по версии ассоциации футбольных журналистов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком года в Англии ассоциацией футбольных журналистов (FWA).

Как сообщает Sky Sport, форвард получил 82% голосов FWA, опередив двух представителей «Арсенала», Букайо Саку и Мартина Эдегора. Свой приз норвежец получит на церемониальном ужине, который состоится 25 мая в Лондоне.

Напомним, что Холанд перебрался в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года за компенсацию в размере 60 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 47 матчей, забил 51 мяч и отдал восемь результативных передач.