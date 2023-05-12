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Федотов ответил на вопрос о недооценке «Торпедо» в ближайшем поединке РПЛ

ЦСКА предстоит встреча с главным аутсайдером чемпионата России.
12 мая 2023 21:51
автор: Александр Шульгин

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что у его команды не может быть никакой недооценки соперника в ближайшем матче с «Торпедо» в матче 27-го тура РПЛ.

«Мы уважаем, как говорится, каждого соперника. И, естественно, никакой недооценки не должно быть. Мы играем дома, при своих болельщиках. Это тот главный аргумент, когда мы должны быть мотивированы на сто процентов. Сама турнирная ситуация к этому подталкивает. Мы должны выходить и показывать свою игру, максимум заряженными быть на победу. По-другому здесь никак», - приводит слова специалиста телеканал «Матч Премьер».

Напомним, встреча пройдет на домашней арене армейцев 13 мая. Начало в 19.00 по московскому времени.

После 26 туров ЦСКА с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице. Автозаводцы с 13 очками по-прежнему располагаются на последней, 16-й строчке.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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