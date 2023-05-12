Федотов высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА 

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в московский клуб.

«Наверное, все знают его статус. Во-первых, это до мозга костей футболист ЦСКА. Все знают его уровень мастерства. Он может показать свое профессиональное отношение и к жизни, и к футболу молодым парням. Мне кажется, что такого игрока мечтает иметь любая команда», — заявил Федотов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что 21 апреля нынешнего года Фернандес покинул расположение «Интернасьонала», за который выступал на правах арены. В текущем сезоне за бразильскую команду он провел пять матчей и не отметился результативными действиями.