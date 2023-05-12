«Айнтрахт» рассчитывает подписать двух игроков «ПСЖ» 

«Айнтрахт» планирует подписать двух футболистов «ПСЖ» и отправил запрос в парижский клуб по защитнику Эль-Шадаю Битшиабу и нападающему Уго Экитике. Об этом сообщает L'Equipe.

Как утверждает источник, немецкая команда готова заплатить за игрока обороны парижан около 20 миллионов евро, а 20-летнего форварда взять в аренду. Сообщается, что в Париже недовольны выступлением француза и готовы рассмотреть предложения по нападающему, права на которого принадлежат «Реймсу». Красно-синие воспользуются опцией выкупа за 35 миллионов евро в конце нынешнего сезона.

Добавим, что в составе «ПСЖ» Экитике провел 29 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. На счету Битшиабу 16 проведенных встреч без результативных действий.