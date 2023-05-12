«Вся страна просит». Колыванов - о желании Мостового стать футбольным тренером 

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов отреагировал на решение Александра Мостового пойти на тренерские курсы.

«Мостовой прекрасно разбирается в футболе. Надеюсь, он сдаст экзамены и получит лицензию. Он обязан проявить себя в футболе. Вся страна просит, чтобы Мостовой попробовал себя в роли тренера», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что в пятницу, 12 мая, Мостовой подал документы для обучения в академии РФС. Бывший российский футболист будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».