Бундеслига представила символическую сборную сезона 

Стала известна символическая сборная Бундеслиги по итогам сезона-2022/2023. Список игроков представлен пресс-службой немецкого чемпионата.

Отметим, что в число лучших вошли четыре игрока дортмундской «Боруссии» и три футболиста «Баварии».

Полноценная символическая сборная чемпионата Германии нынешнего сезона выглядит так:

Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд).

Защитники: Жереми Фримпонг («Байер»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д), Альфонсо Дэвис («Бавария»).

Полузащитники: Юлиан Брандт («Боруссия» Д), Джуд Беллингем («Боруссия» Д), Джамал Мусиала («Бавария»).

Нападающие: Мусса Диаби («Байер»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт» ).

Напомним, что до завершения сезона в Бундеслиге осталось три тура. На данный момент «Бавария» лидирует в турнирной таблице, набрав 65 очков после 31 проведенной игры. «Боруссия» идет на втором месте и отстает от мюнхенцев на одно очко (64 очка).