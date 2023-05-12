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Бундеслига представила символическую сборную сезона 

В списке оказались три игрока «Баварии» и четыре футболиста дортмундской «Боруссии».
12 мая 2023 22:33
автор: Глеб Шевяков

Стала известна символическая сборная Бундеслиги по итогам сезона-2022/2023. Список игроков представлен пресс-службой немецкого чемпионата.

Отметим, что в число лучших вошли четыре игрока дортмундской «Боруссии» и три футболиста «Баварии».

Полноценная символическая сборная чемпионата Германии нынешнего сезона выглядит так:

Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд).

Защитники: Жереми Фримпонг («Байер»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д), Альфонсо Дэвис («Бавария»).

Полузащитники: Юлиан Брандт («Боруссия» Д), Джуд Беллингем («Боруссия» Д), Джамал Мусиала («Бавария»).

Нападающие: Мусса Диаби («Байер»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт» ).

Напомним, что до завершения сезона в Бундеслиге осталось три тура. На данный момент «Бавария» лидирует в турнирной таблице, набрав 65 очков после 31 проведенной игры. «Боруссия» идет на втором месте и отстает от мюнхенцев на одно очко (64 очка).

источник: Официальный сайт Бундеслиги
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