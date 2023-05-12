«Челси» проявляет интерес к чемпиону мира Мартинесу 

Руководство «Челси» рассматривает возможность покупки вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса. Об этом сообщает TyC Sports.

Как утверждает источник, «пенсионеры» планируют найти нового голкипера в ближайшее трансферное окно, так как Кепа Аррисабалага и Эдуар Менди могут быть проданы в скором времени. Сообщается, что лондонцев устраивает кандидатура чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

В услугах 30-летнего вратаря также заинтересованы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Мартинес присоединился к «Астон Вилле» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне за «львов» он сыграл 34 матча, пропустил 36 голов и отстоял 13 встреч на ноль. Его контракт с командой Унаи Эмери рассчитан до лета 2027 года.