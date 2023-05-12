«Шинник» планирует подать жалобу в РФС на агента Сафонова за оскорбление главного тренера команды 

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков заявил, что собирается обратиться в РФС и к главам Первой лиги с целью защиты чести команды и главного тренера Дмитрия Воецкого.

Отметим, что ранее футбольный агент Алексей Сафонов оставил комментарий в официальном телеграм-канале Первой лиги, в котором назвал 48-летнего специалиста клоуном.

«Мы будем отстаивать интересы команды и Дмитрия Юрьевича Воецкого. В скором времени обратимся в РФС и ФНЛ по данному вопросу»», – написал Кулаков в своем телеграм-канале.

Напомним, что в пятницу, 12 мая «Шинник» дома потерпел минимальное поражение от КАМАЗа (0:1). В данный момент «медведи» располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 40 очков после 31 проведенного матча.