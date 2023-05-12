Роман Ротенберг считает, что Россия и Беларусь достойны выступать на чемпионате мира-2023

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился мнением об отсутствии на чемпионате мира-2023 российских и белорусских хоккеистов.

«Обе команды достойны играть на чемпионате мира. Мы сейчас смотрели игру Финляндия – США и считаем, что мы интереснее играем», – приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что мировое первенство проходит в эти дни в Финляндии и Латвии. В свою очередь, сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации.