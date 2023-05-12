«Кельн» разгромил «Герту» и приблизил берлинцев к вылету из Бундеслиги

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Кельн» на своем поле нанес крупное поражение берлинской «Герте».
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Тимо Хюберс. Еще по одному мячу забили Дави Зельке, Элье Схири и Денис Хусейнбашич.
Гости ответили точными ударами Люки Тузара и Стевана Йоветича.
Таким образом, «козлы» набрали 41 очко и поднялись на десятое место в турнирной таблице.
Берлинцы с 25 очками остались на последней строчке.
Бундеслига
32-й тур
«Кельн» - «Герта» (Берлин) - 5:2 (3:2)
Голы: Зельке, 8; Хюберс, 39; 70; Схири, 43; Хусейнбашич, 81 - Тузар, 18; Йоветич, 34.
источник: «Советский спорт»