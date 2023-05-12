«Лацио» в добавленное время вырвал ничью в матче с «Лечче»

В матче 35-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» на своем поле сыграл вничью с «Лечче».
Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе гостей оба мяча забил Реми Уден. Кроме того, на 23-й минуте Габриэл Стрефецца не реализовал пенальти.
Хозяева смогли ответить точными ударами в исполнении Чиро Иммобиле и Сергея Милинковича-Савича в добавленное арбитром время.
«Лечче» набрал 32 очка, но остался на 16-й строчке в турнирной таблице.
«Лацио» с 65 очками пока третий, однако уже в этом туре его может обойти миланский «Интер».
Серия А
35-й тур
«Лацио» (Рим) - «Лечче» - 2:2 (1:1)
Голы: Иммобиле, 35; Милинкович-Савич, 90 - Уден, 45; 51
Незабитый пенальти: Стрефецца, 23.
источник: «Советский спорт»