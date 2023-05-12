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«Ланс» в меньшинстве одержал домашнюю победу над «Реймсом» в матче Лиги 1 

Кроваво-золотые продолжают преследовать «ПСЖ» в чемпионской гонке. 
12 мая 2023 23:51
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Ланса» на своем поле обыграли «Реймс» в матче 35-го тура чемпионата Франции со счетом 2:1.

Отметим, что в составе хозяев забитыми мячами отличились Пшемыслав Франковски, который забил с пенальти (40-я минута) и Секо Фофана (55). За гостей гол с 11-метровой отметки забил Фоларин Балогун (23).

На 19-й минуте встречи домашняя команда осталась в меньшинстве после того, как Кевин Дансо получил красную карточку и был удален с поля.

Таким образом, «Ланс» набирает 75 очков и по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. Подопечные Франка Эза отстают от лидера чемпионата, «ПСЖ» на три очка. Однако у парижан имеется игра в запасе. «Реймс» располагается на десятой строчке, имея в своем активе 50 очков.

21 мая «Ланс» отправится в гости к «Лорьяну», красно-белые в тот же день сыграют дома с «Анже».

Лига 1

35-й тур

«Ланс» – «Реймс» – 2:1 (1:1)

Голы: Франковски, 40. Фофана, 55 – Балогун, 23.

Удаление: Дансо, 19.

источник: «Советский спорт»
«Ланс» в меньшинстве одержал домашнюю победу над «Реймсом» в матче Лиги 1 
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