Пиоли оценил шансы Леау сыграть в ответном матче против «Интера»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил шансы португальского нападающего команды Рафаэля Леау сыграть в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Интера».

«У нас есть незначительные проблемы, такие как отсутствие Леау в матче против «Специи». Но есть хорошие шансы, что он сможет тренироваться в воскресенье и будет готов к матчу с «Интером», - приводит слова специалиста Football Italia.

Напомним, в первой встрече травмированный форвард не смог помочь своей команде.

В итоге «Милан» уступил со счетом 0:2, чем сильно осложнил себе задачу выхода в финал.

Ответный поединок пройдет 16 мая. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.