Спаллетти запросит у президента «Наполи» увеличение зарплаты в 1,5 раза

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти планирует запросить у президента клуба Аурелио Ди Лаурентиса увеличение зарплаты в 1,5 раза.
По информации Tuttomercatoweb, в ближайшее время специалист встретится с главой клуба и обсудит условия своего будущего контракта. Сейчас экс-наставник «Зенита» получает 2,8 миллиона евро в год, речь идет об увеличении оклада до 4,5 миллионов евро.
Также на встрече будут подняты и вопросы летней селекции неаполитанцев.
Напомним, в текущем сезоне «Наполи» досрочно завоевал чемпионский титул, который стал для него третьим в истории и первым за последние 30 лет, со времен Диего Марадоны.
источник: Tuttomercatoweb