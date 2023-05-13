Спаллетти запросит у президента «Наполи» увеличение зарплаты в 1,5 раза

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти планирует запросить у президента клуба Аурелио Ди Лаурентиса увеличение зарплаты в 1,5 раза.

По информации Tuttomercatoweb, в ближайшее время специалист встретится с главой клуба и обсудит условия своего будущего контракта. Сейчас экс-наставник «Зенита» получает 2,8 миллиона евро в год, речь идет об увеличении оклада до 4,5 миллионов евро.

Также на встрече будут подняты и вопросы летней селекции неаполитанцев.

Напомним, в текущем сезоне «Наполи» досрочно завоевал чемпионский титул, который стал для него третьим в истории и первым за последние 30 лет, со времен Диего Марадоны.