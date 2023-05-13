В РФС высказались о возможном переносе суперфинала Кубка России с «Лужников»

Вице-президент РФС Александр Алаев отреагировал на слухи о переносе суперфинала Кубка России со стадиона «Лужники».

Ранее в СМИ появилась информации, что место проведения матча может поменяться из-за низкого интереса зрителей и ограничений, наложенных полиции.

«Есть решение исполкома РФС о том, что матч состоится 11 июня в «Лужниках», других решений нет. Для того, чтобы переносить суперфинал, если будет необходимость или желание, нужно решение исполкома. Пока у меня, как у члена исполкома и вице-президента, информации о каких-то переносах нет», — цитирует Алаева ТАСС.

В решающем матче турнира встретятся ЦСКА и победитель пары «Краснодар» — «Урал».