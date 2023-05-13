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Клопп рассказал о транферной политике «Ливерпуля» в случае непопадания в Лигу чемпионов

«Красные» отстают от заветной четверки.
13 мая 2023 10:36
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы своей команды на попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона, а также спрогнозировал летнюю трансферную кампанию клуба в случае неудачи.

«Конечно, без Лиги чемпионов все сложнее, особенно в долгосрочной перспективе, и мы не должны допускать такие вещи слишком часто, но в остальном ситуация, в которой мы находимся, нормальная с точки зрения переговоров и убеждения.

Когда я разговариваю с потенциальным новичком, если мне позволяют это сделать, мы не можем сейчас никому сказать, что мы определенно в Лиге чемпионов. Если ты приходишь в клуб, значит, ты хочешь чего-то достичь вместе с ним», - приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.

Напомним, после 35 матчей «Ливерпуль» с 62 очками занимает пятое место, на одно очко отставая от «Манчестер Юнайтед», у которого есть игра в запасе.

источник: Sky Sports
Клопп рассказал о транферной политике «Ливерпуля» в случае непопадания в Лигу чемпионов
«Красные» отстают от заветной четверки.
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