Полузащитник «Краснодара» Сперцян не сыграет с «Зенитом» в матче РПЛ

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян пропустит матч 27-го тура чемпионата России против «Зенита».

Как сообщает «РБ-Спорт», 22-летний футболист не прилетел с »быками» в Санкт-Петербург. Отмечается, что руководство «Краснодара» предоставило Эдуарду отдых из-за напряженного графика.

Напомним, что 17 мая «быки» сыграют в финале Пути регионов Кубка России с «Уралом».

В текущем сезоне Сперцян провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает полузащитника в девять миллионов евро.