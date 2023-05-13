«Барселона» заинтересована в подписании Ди Марии

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает Tuttosport, новым местом работы 35-летнего футболиста может стать «Барселона». Отмечается, что на возможный трансфер Ди Марии может повлиять его партнер по сборной Аргентины Лионель Месси. Последний хочет вернуться в стан «сине-гранатовых».

Сам вингер раздумывает над несколькими вариантами продолжения карьеры: новое соглашение с «Ювентусом», вернуться в Аргентину или перейти в «Барселону».

Добавим, что с 2010 по 2014 годы Анхель играл за «Реал».