«Урал» и «Оренбург» назвали составы на матч 27-го тура РПЛ

Екатеринбургский «Урал» и «Оренбург» огласили стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Мишкич, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Влут, Ранджелович.

«Оренбург»: Сысуев, Полуяхтов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Титков, Оганесян, Вера, Воробьев, Мансилья.

Напомним, встреча пройдет в Екатеринбурге. Начало в 12.00 по московскому времени.

После 26 туров «Урал» с 27 очками занимает 11-е место. «Оренбург» с 39 очками расположился на восьмой позиции в турнирной таблице.