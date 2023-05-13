«Химки» – «Спартак»: смогут ли красно-белые обойти «Ростов» в таблице РПЛ?

Сегодня, 13 мая, «Спартак» сыграет на выезде с «Химками» в матче 27-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет на «Арене Химки» и начнется в 14.00 мск, а главным арбитром выступит Евгений Кукуляк из Калуги.

В случае победы команда Гильермо Абаскаля наберет 52 очка и обойдет идущий на 3-м месте «Ростов», у которого 49 очков. При этом у подопечных Валерия Карпина – игра в запасе. Им предстоит провести матч с «Сочи» 14 мая.

Что касается «Химок», то подмосковный клуб располагается на предпоследней, 15-й позиции и даже победа над «Спартаком» не поможет команде подняться выше.