Александр Алаев: ФИФА нужно запретить легионерам покидать российские клубы в одностороннем порядке

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации с разрешением ФИФА для легионеров из РПЛ.

В прошлом году международная организация позволила иностранным футболистам покидать команды в одностороннем порядке.

«Очень надеюсь, что это беспрецедентное варварское решение не будет иметь продолжения. Честно говоря, по частным беседам с представителями международных организаций у меня сложилось впечатление, что они тоже это понимают. Но, наверное, нужно взять на себя смелость и отмотать назад решение и остановить это», — цитирует Алаева «РБ-Спорт».

Ранее появилась информация, что РФС ведет переговоры с международными футбольными регуляторами по разным вопросам, в том числе о приостановке контрактов легионеров.