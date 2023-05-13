Томас Тухель: «Арсенал» — пример того, как можно распределять обязанность по забиванию голов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что в его команде нет звездного центрального форварда.

Напомним, что прошлым летом клуб покинул нападающий Роберт Левандовски. Он перешел в «Барселону».

«Арсенал» является для меня примером того, как можно распределять обязанность по забиванию голов среди нескольких игроков. Если бы у меня было больше времени с «Баварией», мы могли бы хорошо подготовиться и создавать кучу моментов, даже не имея нападающего мирового класса», — цитирует Тухеля Metro.

Добавим, что «Бавария» вылетела из текущего розыгрыша Лиги чемпионов, уступив «Манчестер Сити» на стадии 1/4 финала.