«В атаке все печально»: Билялетдинов назвал фаворита матча «Химки» - «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов считает, что красно-белые без особых проблем одолеют подмосковные «Химки» в рамках 27-го тура РПЛ.

«Думаю, в начале «Химки» буду неплохо обороняться, но в конечном итоге «Спартак» добьётся своего. Может быть, это будет уже в первом тайме. Не знаю, за счет чего могут удачно атаковать «Химки». «Спартак» оставит мяч себе и рано или поздно забьет. Так складывается, что у «Химок» в середине поля и в обороне есть положительные моменты, но в атаке все печально», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, встреча пройдет 13 мая в Химках. Начало в 14.00 по московскому времени.

После 26 туров «Спартак» с 49 очками занимает четвертое место, на одно очко отставая от замыкающего тройку «Ростова» и на два - от идущего вторым ЦСКА.

Химчане с 17 очками расположились на предпоследней, 15-й позиции в турнирной таблице.