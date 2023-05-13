«Зенит» - «Краснодар». Испортят ли «быки» настроение хозяевам перед церемонией награждения

В субботу, 13 мая, в центральном матче 27-го тура РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Краснодаром».

Напомним, что ранее клуб из Санкт-Петербурга досрочно оформил чемпионство. Руководство «Зенита» приняло решение наградить команду медалями и кубком после игры с «Краснодаром». Церемония состоится после финального свистка.

«Краснодар» на данный момент занимает шестое место в таблице. В активе команды Владимира Ивича 42 очка.Впереди у «Краснодара» финал Пути регионов Кубка России с «Уралом».

Отметим, что Последний раз «быки» обыгрывал «Зенит» 7 апреля 2018 года. После этого семь раз побеждали подопечные Сергея Семака, еще дважды команды сыграли вничью.

Игра на «Газпром Арене» начнется в 16.30 по московскому времени.

Добавим, что в прямом эфире встречу «Зенит» - «Краснодар» покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция начнется с 16.00 по московскому времени.