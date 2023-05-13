Селихов снова займет место в воротах: «Спартак» и «Химки» назвали составы на матч 27-го тура РПЛ

Московский «Спартак» и «Химки» назвали стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ.

«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Мирзов, Гулиев, Бикел, Долгов.

«Спартака»: Селихов, Денисов, Литвинов, Чернов, Тавареш, Мартинс, Пруцев, Зиньковский, Промес, Соболев и Бальде.

Напомним, встреча пройдет 13 мая в Химках. Начало в 14.00 по московскому времени.

После 26 туров «Спартак» с 49 очками занимает четвертое место, на одно очко отставая от замыкающего тройку «Ростова» и на два - от идущего вторым ЦСКА.

Химчане с 17 очками расположились на предпоследней, 15-й позиции в турнирной таблице.