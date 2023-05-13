Тренер «Зенита»: Малком преобразился и доказал, что он очень сильный игрок

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Вильям Оливейра оценил игру форварда клуба Малкома в текущем сезоне.

Напомним, что 26-летний бразилец занимает первое место в списке бомбардиров. В ативе Малкома 22 мяча.

«Малком проводит очень хороший сезон. Думаю, с этим никто не поспорит. Он не только много забивает, но и очень полезен на поле в принципе. Ну, а насчет того, что пишут в Испании. Все прекрасно понимают, что в «Барселоне» ему было очень сложно конкурировать с Лионелем Месси. Малком молодец, что так преобразился, показал и доказал, что он очень сильный игрок», — цитирует Оливейру «Матч ТВ».

Добавим, что Малком провел в «Барселоне» один сезон. Форвард выступал за команду в сезоне 2018/2019, а затем перешел в клуб из Санкт-Петербурга.