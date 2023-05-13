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«Урал» одержал победу над «Оренбургом» в матче 27-го тура РПЛ

Команда Виктора Гончаренко взяла три очка на своем поле.
«Урал» одержал победу над «Оренбургом» в матче 27-го тура РПЛ
13 мая 2023 13:59
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК «Урал»

В матче 27-го тура РПЛ екатеринбургский «Урал» дома обыграл «Оренбург».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых мяч забил Александр Юшин, открывший счет на 62-й минуте. На последней минуте основного времени защитник оренбуржцев Кирилл Капленко поразил собственные ворота.

Гости ответили точным ударом Владимира Обухова.

Екатеринбуржцы набрали 30 очков и остались на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Подопечные Марцела Лички с 39 очками по-прежнему занимают восьмую позицию.

В следующем туре «Урал» 20 мая сыграет в гостях с «Крыльями Советов». «Оренбург» днем ранее дома примет «Зенит».

РПЛ

27-й тур

«Урал» (Екатеринбург) - «Оренбург» - 2:1 (0:0)

Голы: Юшин, 62. Капленко, 89 (в свои ворота) - Обухов, 83.

источник: «Советский спорт»
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