Полузащитник «Химок» Мирзов открыл счет в матче со «Спартаком»

В эти минуты на стадионе «Арена Химки» проходит матч 27-го тура чемпионата России между «Химками» и «Спартаком».

Отметим, что хозяева открыли счет на 24-й минуте встречи. Полузащитник Резиуан Мирзов отличился забитым мячом со штрафного удара.

В данный момент продолжается первый тайм.

После 26 туров «Спартак» с 49 набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на одно очко отставая от замыкающего тройку «Ростова» и на два – от идущего вторым ЦСКА.

Химчане с 17 очками расположились на предпоследней, 15-й позиции.