«Химки» обыгрывают «Спартак» после первого тайма, у красно-белых удален Денисов

«Химки» и «Спартак» встречаются в матче 27-го тура чемпионата России.

Отметим, что счет после первой половины игры - 1:0 в пользу подопечных Андрея Талалаева.

На 24-й минуте подмосковный клуб вперед вывел Резиуан Мирзов. Он забил гол ударом со штрафного. Отметим, что Мирзов ранее выступал за «Спартак». В компенсированное время с поля за две желтые карточки был удален игрок красно-белых Даниил Денисов.

Добавим, что игру обслуживает бригада судей во главе с Евгением Кукуляком.

После 26 туров «Спартак» с 49 очками занимает четвертое место. Химчане с 17 очками расположились на предпоследней, 15-й позиции в турнирной таблице.