Защитник «Спартака» Денисов был удален с поля в первом тайме матча с «Химками»

В эти минуты на стадионе «Арена Химки» проходит матч 27-го тура чемпионата России между «Химками» и «Спартаком».

Отметим, что в добавленное к первому тайму время гости остались в меньшинстве после того, как защитник красно-белых Даниил Денисов получил вторую желтую карточку за фол против Жаниу Бикела.

В данный момент продолжается первый тайм. «Химки» обыгрывают своего соперника со счетом 1:0. Автором забитого мяча стал Резиуан Мирзов (24-я минута).

После 26 туров «Спартак» с 49 набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на одно очко отставая от замыкающего тройку «Ростова» и на два – от идущего вторым ЦСКА.

Химчане с 17 очками расположились на предпоследней, 15-й позиции.