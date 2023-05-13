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Защитник «Спартака» Денисов был удален с поля в первом тайме матча с «Химками»

Футболист получил две желтые карточки в первой половине встречи.
13 мая 2023 14:56
автор: Сергей Иванов

В эти минуты на стадионе «Арена Химки» проходит матч 27-го тура чемпионата России между «Химками» и «Спартаком».

Отметим, что в добавленное к первому тайму время гости остались в меньшинстве после того, как защитник красно-белых Даниил Денисов получил вторую желтую карточку за фол против Жаниу Бикела.

В данный момент продолжается первый тайм. «Химки» обыгрывают своего соперника со счетом 1:0. Автором забитого мяча стал Резиуан Мирзов (24-я минута).

После 26 туров «Спартак» с 49 набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на одно очко отставая от замыкающего тройку «Ростова» и на два – от идущего вторым ЦСКА.

Химчане с 17 очками расположились на предпоследней, 15-й позиции.

источник: «Советский спорт»
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