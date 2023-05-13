Первый тренер Головина оценил игру футболиста в текущем сезоне

Первый тренер российского полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Плясунов прокомментировал игру футболиста в текущем сезоне.

«Головин очень радует своей игрой в этом сезоне. Видно, что он полностью освоился во Франции, почувствовал себя лидером «Монако». Александр демонстрирует выдающееся мастерство на поле - красиво забивает и отдаёт голевые передачи.

Главное, чтобы дальше так продолжал и не было травм. Из-за них некоторое время Саша чувствовал себя не в свой тарелке. Но сейчас Головин - один из сильнейших в Лиге 1, он проводит свой лучший сезон в Европе», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, Головин провел 31 матч, в котором забил восемь мячей и сделал семь результативных передач.

После 34 игр «Монако» с 64 очками занимает четвертое место в турнирной таблице французской Лиги 1.